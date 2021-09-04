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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu zirveyi bırakmıyor!

Toprak Razgatlıoğlu zirveyi bırakmıyor!
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Giriş Tarihi: 04.09.2021

2021 sezonu Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağı Fransa'da koşuldu. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu bu yarışta da 1. oldu ve zirvedeki yerini korudu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2021 sezonu 8. ayağında Fransa'da ilk yarışta birinci oldu.

Şampiyonanın 8. ayak mücadelesi, Fransa'nın 4.4 kilometre uzunluğa sahip Magny Cours Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk sırada yer alan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx takımıyla, Fransa'da ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçti. Yarışı Jonathan Rea ikinci, Andrea Locatelli ise üçüncü sırada bitirdi.

Milli motosikletçi bu birincilikle kariyerinin 12. birinciliğini bu sezon ise 7. birinciliğini kazandı. Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanında Jonathan Rea'nin 5 puan önüne geçerek 336 puanla liderliğini sürdürdü.

Milli motosikletçi yarış sonrası yaptığı açıklamada, "İstikrarlı tur zamanlarına ihtiyacım olduğunu biliyordum. Rahat bir sürüş gerçekleştirmeye çalıştım, ama özellikle amacım istikrarlı tur zamanları yapmaktı. Yarın kazanmak için yine deneyeceğiz. Bu sezon boyunca bu pisti bekledim, mümkün olduğunca fark yakalamaya çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Toprak, yarın TSİ 12.00'de Superpole yarışı ve TSİ 15.00'te ikinci yarışta start alacak.

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