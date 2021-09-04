04 Eylül 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: F1 Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
Son dakika spor haberleri: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. ayağı Hollanda Grand Prix'sine, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Verstappen, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan, 4,2 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 8.885 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 23 yaşındaki pilot, kariyerinin 10. pole pozisyonuna ulaştı.
Hollandalı sürücünün 0.038 saniye arkasındaki Lewis Hamilton (Mercedes) 2'nciliği, pisti liderden 0.337 saniye yavaş turlayan Valtteri Bottas (Mercedes) ise 3'üncülüğü elde etti.
72 turluk yarış pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası