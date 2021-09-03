Türkiye, Sırbistan ile yarı final karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Türkiye - Sırbistan voleybol yarı final maçı sporseverler tarafından merak ediliyor. A Milli Voleybol Takımı'mız kazanarak adını finale yazdırmak istiyor. Mücadele önce maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda, Çeykya ve Polonya'yı yenerek yarı finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Sırbistan ile eşleşen milliler, final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Sırbistan voleybol maçı 3 Eylül Cuma günü saat 18:00'de TRT 1'den canlı yayınlanacak.

BU SEFER KAZANMAK İSTİYORUZ!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.

GÖZLER HOLLANDA - İTALYA MAÇINDA!

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak. Filenin Sultanları'nın rakibi bu maç ile belli olacak.

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TÜRKİYE VOLEYBOL MİLLİ TAKIM KADROSU!

Simge Aköz

Pozisyon: Libero

Doğum Tarihi: 23/04/1991

Kilo: 56 kg

Boy: 168 cm

Cansu Özbay

Pozisyon: Pasör

Doğum Tarihi: 17/10/1996

Kilo: 78 kg

Boy: 182 cm

Ayça Aykaç

Pozisyon: Libero

Doğum Tarihi: 27/02/1996

Kilo: 54 kg

Boy: 176 cm

Meryem Boz

Pozisyon: Pasör Çaprazı

Doğum Tarihi: 03/02/1988

Kilo: 68 kg

Boy: 190 cm

Hande Baladın

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 01/09/1997

Kilo: 81 kg

Boy: 190 cm

Meliha İsmailoğlu

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 17/09/1993

Kilo: 73 kg

Boy: 188 cm

Eda Erdem Dündar

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 22/06/1987

Kilo: 74 kg

Boy: 188 cm

Zehra Güneş

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 07/07/1999

Kilo: 88 kg

Boy: 197 cm

Yasemin Güveli

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 05/01/1999

Kilo: 70 kg

Boy: 191 cm

İlkin Aydın

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 05/01/2000

Kilo: 67 kg

Boy: 183 cm

Buse Ünal

Pozisyon: Pasör

Doğum Tarihi:29/07/1997

Kilo: 72 kg

Boy: 186 cm

Ebrar Karakurt

Pozisyon: Pasör Çaprazı

Doğum Tarihi: 17/01/2000

Kilo: 73 kg

Boy: 196 cm

Beliz Başkır

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 26/02/1998

Kilo: 70 kg

Boy: 195 cm

Tuğba Şenoğlu

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 02/02/1998

Kilo: 64 kg

Boy: 184 cm

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