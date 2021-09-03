Türkiye Sırbistan maçı CANLI (Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle)

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takımı; Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda, Çekya ve Polonya'yı yenerek yarı finale namağlup gelmeyi başardı. Yarı finalde Sırbistan ile eşleşen milliler, finale yükselmek için mücadele ediyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Türkiye - Sırbistan maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR

1. SET: TÜRKİYE 34-32 SIRBİSTAN

2. SET: TÜRKİYE 26-28 SIRBİSTAN

HEDEF 2. KEZ ÜST ÜSTE FİNAL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak. Filenin Sultanları, finale yükselirse rakibi bu maç sonrası belli olacak.

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