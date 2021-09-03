03 Eylül 2021, Cuma

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Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı skor (Türkiye maçı canlı izle)

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Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 Giriş Tarihi: 03.09.2021

CEV Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Sırbistan ile karşılaşıyor. Filenin Sultanları, rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2. kez final oynamak istiyor. Türkiye - Sırbistan maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takımı; Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda, Çekya ve Polonya'yı yenerek yarı finale namağlup gelmeyi başardı. Yarı finalde Sırbistan ile eşleşen milliler, finale yükselmek için mücadele ediyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Türkiye - Sırbistan maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR

1. SET: TÜRKİYE 34-32 SIRBİSTAN

2. SET: TÜRKİYE 26-28 SIRBİSTAN

3. SET: TÜRKİYE 23-25 SIRBİSTAN

HEDEF 2. KEZ ÜST ÜSTE FİNAL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak. Filenin Sultanları, finale yükselirse rakibi bu maç sonrası belli olacak.

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