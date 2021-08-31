CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacak. Gruplarda tüm rakiplerini ezici üstünlük ile yenen Filenin Sultanları, son 16 turunda Çekya'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler, şimdi yarı final oynayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çeykya'yı yenerek Çeyrek finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Polonya ile eşleşen milliler, yarı final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya maçı 31 Ağustos Salı günü 20.30'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA!

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

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