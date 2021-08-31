Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final maçına çıkacak. Gruplarda tüm maçları kazanan ve son 16 turunda Çekya'yı eleyen Türkiye, yarı final için mücadele edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çeykya'yı yenerek Çeyrek finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Polonya ile eşleşen milliler, yarı final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya maçı 31 Ağustos Salı günü 20.30'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA!

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

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