30 Ağustos 2021, Pazartesi

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Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

Türkiye - Polonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 Giriş Tarihi: 30.08.2021

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 5. olan A Milli Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak. Gruplarda tüm maçları kazanan Filenin Sultanları Çekya zaferinin ardından kazanarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çeykya'yı yenerek Çeyrek finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Polonya ile eşleşen milliler, yarı final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya maçı 31 Ağustos Salı günü 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA!

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

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