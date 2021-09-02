02 Eylül 2021, Perşembe

DİĞER SPORLAR

Rusya 1-3 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) Filenin Efeleri galibiyetle başladı

Filenin Efeleri galibiyetle başladı!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 Giriş Tarihi: 02.09.2021

CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın Türkiye Erkek Voleybol Takımı'mız, Rusya'yı 3-1 mağlup etti. Filenin Efeleri setleri 29-27, 16-25, 25-21 ve 25-19 kazandı. | Son dakika spor haberleri...

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında güçlü rakibi Rusya'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. İlk seti 29-27 kazanan Filenin Efeleri, ikinci seti 25-16 kaybetti ve durum 1-1 oldu. Daha sonra 25-21 ve 25-19'luk setlerle sahadan 3-1 galip ayrılan A Milli Erkek Voleybol Takımı ikinci maçını yarın İspanya ile yapacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Sultanların yarı finaldeki rakibi belli oldu! Sultanların yarı finaldeki rakibi belli oldu!
Filenin Sultanları’nda 3 yıldız A Spor’a konuştu! Filenin Sultanları'nda 3 yıldız A Spor'a konuştu!
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başlıyor! Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başlıyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör