11 Temmuz 2021, Pazar

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661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim oldu! Unvanını kaptırmadı

Kırkpınar'ın gelecek yılki ağası belli oldu!
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası mevcut ağa Seyfettin Selim oldu. Selim, 1 milyon 22 bin lira bedelle ihaleyi kazandı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık yarı final güreşleri sonrası Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı. Ağalık sembolü koçu almak için ihaleye mevcut güreş ağası Seyfettin Selim katıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ağalığın sadece para ile olmadığını yürek ve memleket sevdası olması gerektiğini Güreş Ağası Selim'de de bunların olduğunu belirterek, ihaleyi 661 bin liradan açtı.

Seyfettin Selim de 1 milyon 22 bin lira bedelle 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalığını kazandı.

Bu sonuçla 13. kez Kırkpınar Güreş Ağası olan Selim, peygamber sporu güreşlere ağalık yapmanın onurunu yaşadığını ifade etti.

İşte Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden dikkat çeken görüntüler... haberin devamı

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