30 Ağustos 2021, Pazartesi

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Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

Türkiye - Polonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 Giriş Tarihi: 30.08.2021

Türkiye'yi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol turnuvasında tarih yazıyor. D grubunda çıktığı tüm maçları kazanan Filenin Sultanları, son 16 turunda Çekya'yı mağlup etti. Adını çeyrek finale yazdıran milliler Polonya ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çeykya'yı yenerek Çeyrek finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Polonya ile eşleşen milliler, yarı final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya maçı 31 Ağustos Salı günü 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA!

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

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