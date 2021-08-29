Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

Türkiye'yi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol turnuvasında tarih yazıyor. D grubunda çıktığı tüm maçları kazanan Filenin Sultanları, son 16 turunda Çekya ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda B Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Çekya ile karşılaşacak.

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Çekya arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası son 16 turu karşılaşması, bugün saat 17.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Şampiyona son 16 turundan itibaren tek maç eleme usulüne göre devam edecek.

GÖZLER POLONYA-UKRAYNA MAÇINDA!

Türkiye, Çekya'yı geçerse çeyrek finalde Polanya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.

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