Türkiye - Çekya voleybol maçı canlı skor (Filenin Sultanları maçı canlı izle)
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Çekya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları namağlup çıktığı grubun ardından, bu maçı da kazanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Türkiye - Çekya maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Grup aşamasını namağlup tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Çekya ile karşı karşıya geliyor. Türkiye - Çekya voleybol maçının canlı skor takibi aspor.com.tr'de...
CANLI SKOR
1. SET: Türkiye 25 - 13 Çekya
2. SET: Türkiye 22 - 25 Çekya
3. SET: Türkiye 1 - 1 Çekya
TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye ile Çekya arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası son 16 turu karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanıyor.
GÖZLER POLONYA-UKRAYNA MAÇINDA!
Türkiye, Çekya'yı geçerse çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.
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