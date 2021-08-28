Türkiye-Çekya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Filenin Sultanları Çekya karşısında!
Türkiye Çekya ile 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları grupta oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak namağlup lider bitirirken çapraz eşleşmede B grubunun 4'üncü bitiren Çekya ile eşleşti. Peki, Türkiye-Çekya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Son dakika spor haberleri
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 8'li finallere yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Çekya oldu. D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı 3-0 yenen ve lider olarak tur atlayan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'a 3-0 mağlup olan ve B Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Çekya ile eşleşmişti. Sporseverler bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor...
TÜRKİYE ÇEKYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele, 29 Ağustos Pazar günü saat 17.30'da Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
"ADIMIZI FİNALE YAZDIRMAK İSTİYORUZ"
İlk rakiplerinin Çekya olacağını ardından Polonya-Ukrayna galibini bekleyeceklerini belirten takım kaptanı Eda Erdem Dündar, şunları söyledi:
Takım olarak hazırız, inanıyoruz ki burada da güzel işler başaracağız. Heyecanlıyız, iddialıyız tekrardan oynadığımız finali yakalamak istiyoruz. Aynı başarıyı en azından tekrarlamak istiyoruz. Çok uzun ve zorlu bir yaz oldu bizim için. Bu son hedef turnuvamız, o yüzden de güzel bitirmek istiyoruz. Buradan inşallah iki maçta da galibiyet alıp adımızı finale yazdırmak istiyoruz.
Takımın her şeyin en iyisini hak ettiğine işaret eden Dündar, "Renkli karakterlerden kurulu bir takımız. Herkes birbirine yardım ediyor, çok seviyor. Her şey bizim için pozitif anlamda iyi gidiyor. İnşallah hedeflerimize ulaşabiliriz" diye konuştu.
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