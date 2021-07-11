UFC'de yılın maçı oynandı. Hafif siklette şampiyonluk yaşamış iki isim kozlarını paylaştı. Conor McGregor ile Dustin Poirier'in karşılaştığı mücadeleye talihsiz bir olay damga vurdu. İrlandalı dövüşçü Conor McGregor'un ayağı kırıldı. İşte detaylar...

Dünyanın 1 numaralı kafes dövüşü organizasyonu UFC'de tarihi bir gece yaşandı. İrlandalı dövüşçü Conor McGregor ile Dustin Poirier karşı karşıya geldi. Genel anlamda Dustin Poirier'in üstünlüğünde geçen mücadelede Conor McGregor talihsiz bir olay yaşadı. Ünlü dövüşçü ayağını yere basarken ayak bileğini kırdı.

MCGREGOR DEVAM ETMEK İSTEDİ!

Hafif sikletin iki eski şampiyonu karşı karşıya geldi. İrlandalı yıldız, ayak bileği kırıldıktan sonra devam etmek istedi. Ancak gerçekleştiremedi. Müsabaka hakem kararıyla sona erdi. Müsabakanın sona ermesiyle birlikte Conor McGregor, sedye ile hastaneye götürüldü.

DONALD TRUMP MAÇI İZLEDİ!

Eski Amerika başkanı ve iş adamı Donald Trump, Conor McGregor - Dustin Poirier maçını izledi.

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