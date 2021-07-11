11 Temmuz 2021, Pazar

DİĞER SPORLAR

Son dakika spor haberleri: UFC'de unutulmaz gece! Conor McGregor ile Dustin Poirier maçını kim kazandı? Conor McGregor'un ayağı mı kırıldı? İşte detaylar...

Conor McGregor'un ayağı kırıldı!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.07.2021

UFC'de yılın maçı oynandı. Hafif siklette şampiyonluk yaşamış iki isim kozlarını paylaştı. Conor McGregor ile Dustin Poirier'in karşılaştığı mücadeleye talihsiz bir olay damga vurdu. İrlandalı dövüşçü Conor McGregor'un ayağı kırıldı. İşte detaylar...

Dünyanın 1 numaralı kafes dövüşü organizasyonu UFC'de tarihi bir gece yaşandı. İrlandalı dövüşçü Conor McGregor ile Dustin Poirier karşı karşıya geldi. Genel anlamda Dustin Poirier'in üstünlüğünde geçen mücadelede Conor McGregor talihsiz bir olay yaşadı. Ünlü dövüşçü ayağını yere basarken ayak bileğini kırdı.

MCGREGOR DEVAM ETMEK İSTEDİ!

Hafif sikletin iki eski şampiyonu karşı karşıya geldi. İrlandalı yıldız, ayak bileği kırıldıktan sonra devam etmek istedi. Ancak gerçekleştiremedi. Müsabaka hakem kararıyla sona erdi. Müsabakanın sona ermesiyle birlikte Conor McGregor, sedye ile hastaneye götürüldü.

DONALD TRUMP MAÇI İZLEDİ!

Eski Amerika başkanı ve iş adamı Donald Trump, Conor McGregor - Dustin Poirier maçını izledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Kırkpınar'da son gün! Başpehlivan... Kırkpınar'da son gün! Başpehlivan...
Macaristan'da zafer Cem Bölükbaşı'nın! Macaristan'da zafer Cem Bölükbaşı'nın!
Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Ashleigh Barty Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Ashleigh Barty
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör