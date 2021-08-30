A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ardından CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele ediyor. D grubunda oynanan tüm maçları kazanan Türkiye, son 16 turunda Çekya'yı yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Filenin Sultanları, Polonya ile karşılaşacak ve kazanarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çeykya'yı yenerek Çeyrek finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Polonya ile eşleşen milliler, yarı final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya maçı 31 Ağustos Salı günü 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA!

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

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