26 Ağustos 2021, Perşembe

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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Ali Öztürk Kamal Zenaty'yi 3-0 yendi!

Ali Öztürk bir üst turda!
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Giriş Tarihi: 26.08.2021

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde ülkemizi temsil eden Ali Öztürk, Mısırlı Ayman Kamal Zenaty'yi 3-0 yenerek tur atladı.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Ali Öztürk, Zenaty ile karşılaştı.

Milli sporcu, oyunlardaki ikinci maçında 11-4, 11-8 ve 11-4'lük setlerle zorlanmadan 3-0 galip geldi.

İlk karşılaşmasını Alman Valentin Baus'a 3-2 kaybeden Ali, bir galibiyet, bir mağlubiyetle grup ikincisi olarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Ali Öztürk ilk karşılaşmasını, 2016 Rio'da gümüş madalya alan, Avrupa ve dünya şampiyonluklarına sahip Alman rakibi Baus'la karşılaştı.

Bireyselde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Ali Öztürk, rakibi karşısında ilk iki seti 11-7 ve 11-9 alarak 2-0 öne geçti. Sonraki üç seti 11-8, 11-6 ve 11-6 kazanan Alman sporcu, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

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