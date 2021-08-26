2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Ali Öztürk Kamal Zenaty'yi 3-0 yendi!

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Ali Öztürk, Zenaty ile karşılaştı.

Milli sporcu, oyunlardaki ikinci maçında 11-4, 11-8 ve 11-4'lük setlerle zorlanmadan 3-0 galip geldi.

İlk karşılaşmasını Alman Valentin Baus'a 3-2 kaybeden Ali, bir galibiyet, bir mağlubiyetle grup ikincisi olarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Ali Öztürk ilk karşılaşmasını, 2016 Rio'da gümüş madalya alan, Avrupa ve dünya şampiyonluklarına sahip Alman rakibi Baus'la karşılaştı.

Bireyselde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Ali Öztürk, rakibi karşısında ilk iki seti 11-7 ve 11-9 alarak 2-0 öne geçti. Sonraki üç seti 11-8, 11-6 ve 11-6 kazanan Alman sporcu, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

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