27 Ağustos 2021, Cuma

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Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda görme engelli Kübra Saltık 6 altın madalya kazandı!

Kübra Saltık 6 altın madalya kazandı!
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Giriş Tarihi: 27.08.2021

Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda görme engeli bulunan Kübra Saltık, 6 stilde birinci olarak kente 6 altın madalya ile döndü. Saltık, 50 metre (m) serbest, 100 m serbest, 50 m kurbağa, 100 m kurbağa, 50 m sırt ve 100 m sırt stillerini birincilikle bitirerek 6 altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Yüzme Şampiyonası 24-26 Ağustos 2021 tarihileri arasında İstanbul Cemal Kamacı Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzunda yapıldı.

Yarışmaya Afyonkarahisar'dan Kübra Saltık katıldı. Saltık, 50 metre (m) serbest, 100 m serbest, 50 m kurbağa, 100 m kurbağa, 50 m sırt ve 100 m sırt stillerini birincilikle bitirerek 6 altın madalyanın sahibi oldu.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile Antrenörü Nehir Bahçivan'a teşekkür eden Saltık, "Pandemi döneminde de antrenmanlara ara vermeden devam ederek hem atletizm branşında hem de yüzme branşında birçok madalya kazandım. Verilen emeğin karşılığını da almak beni çok mutlu etti. Çalışmalarımda büyük emekleri olan Antrenörüm Nehir Bahçivan'a ve spor yapmam için beni teşvik eden her zaman destek veren İl Müdürüm Feyzullah Dereci'ye çok teşekkür ediyorum" dedi.

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