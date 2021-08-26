26 Ağustos 2021, Perşembe

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Sofia Kenin'e corona virüsü şoku!

Sofia Kenin’e corona virüsü şoku!
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Giriş Tarihi: 26.08.2021

Kadınlar dünya sıralamasının 5. basamağındaki ABD'li tenisçi Sofia Kenin, corona virüsü test sonucunun pozitif çıkması sebebiyle sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a katılamayacak. İşte detaylar...

Kariyerindeki tek grand slam şampiyonluğunu 2020'de Avustralya Açık'ta elde eden Kenin; Serena Williams, Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem gibi 2021 ABD Açık'ı kaçıracak önemli isimler arasına eklendi.

22 yaşındaki tenisçi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda yaptırdığım Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. Neyse ki aşılıyım ve hafif belirtiler gösteriyorum. Fakat test sonuçları pozitif çıkmaya devam ediyor. Bu nedenle gelecek hafta başlayacak ABD Açık'ta mücadele edemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

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