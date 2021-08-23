24 Ağustos 2021, Salı

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Türkiye 3 - 0 Finlandiya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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Giriş Tarihi: 23.08.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü maçında Finlandiya ile karşı karşıya geldi. Türkiye, rakibini 3-0 ile geçerek 4'te 4 yapmış oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü maçında Finlandiya ile karşılaştı.

Avrupa Şampiyonası'na 3-1'lik Romanya galibiyeti ile başlayan daha sonra ise sırasıyla Ukrayna ve İsveç'i 3-0'la geçen millilerimiz, Finlandiya karşısında da parkeden 3-0'lık sonuçla ayrıldı.

Millilerimiz, gruptaki 5. maçımızda 24 Ağustos'ta Hollanda ile karşılaşacak.

TÜRKİYE-FİNLANDİYA SET SONUÇLARI

1. Set Sonucu: Türkiye 25-19 Finlandiya
2. Set Sonucu: Türkiye 25-12 Finlandiya
3. Set Sonucu: Türkiye 25-15 Finlandiya

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