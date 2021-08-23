A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 4. maçında Finlandiya ile karşılaşacak.

Bu yıl 32. kez gerçekleştirilen organizasyonda Romanya'nın ev sahipliğini yaptığı D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, Romanya'yı 3-1, Ukrayna'yı 3-0 ve İsveç'i de 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı.

TÜRKİYE-FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? TÜRKİYE FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Finlandiya maçı TSİ 20.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

23 Ağustos: 20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos: 17.30 Hollanda-Türkiye

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