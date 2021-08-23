Türkiye Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Finlandiya maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 4. maçına Finlandiya karşısında çıkacak. Peki, Türkiye Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Finlandiya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 4. maçında Finlandiya ile karşılaşacak.
Bu yıl 32. kez gerçekleştirilen organizasyonda Romanya'nın ev sahipliğini yaptığı D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, Romanya'yı 3-1, Ukrayna'yı 3-0 ve İsveç'i de 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı.
TÜRKİYE-FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? TÜRKİYE FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Finlandiya maçı TSİ 20.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ
23 Ağustos: 20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos: 17.30 Hollanda-Türkiye
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