Son dakika spor haberleri: Büyük heyecan! Conor McGregor - Dustin Poirier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UFC haberleri
Dünyanın en fazla reytinge sahip dövüş sporlarından biri olan UFC'de hafif sikletin iki eski şampiyonu karşı karşıya gelecek. Conor McGregor ile Dustin Poirier kozlarını paylaşacak. Peki, Conor McGregor - Dustin Poirier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UFC'de büyük heyecan! Hafif siklette şampiyonluk yaşamış iki isim karşı karşıya gelecek. Conor McGregor ile Dustin Poirier kozlarını paylaşacak. Khabib Nurmagomedov'a kaybettikten sonra kariyeri büyük bir düşüşe geçen İrlandalı Conor McGregor yeniden çıkış arıyor. Maçın galibi ünvan maçına çıkabilmek adına büyük bir şans elde edecek.
CONOR MCGREGOR - DUSTIN POIRIER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Conor McGregor - Dustin Poirier maçı 10 Temmuz Cumartesi'ni 11 Temmuz Pazar'a bağlayan gece saat 05:00'te düzenlenecek. S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası