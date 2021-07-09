09 Temmuz 2021, Cuma

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Son dakika spor haberleri: Büyük heyecan! Conor McGregor - Dustin Poirier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UFC haberleri

Conor McGregor - Dustin Poirier maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 Giriş Tarihi: 09.07.2021

Dünyanın en fazla reytinge sahip dövüş sporlarından biri olan UFC'de hafif sikletin iki eski şampiyonu karşı karşıya gelecek. Conor McGregor ile Dustin Poirier kozlarını paylaşacak. Peki, Conor McGregor - Dustin Poirier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UFC'de büyük heyecan! Hafif siklette şampiyonluk yaşamış iki isim karşı karşıya gelecek. Conor McGregor ile Dustin Poirier kozlarını paylaşacak. Khabib Nurmagomedov'a kaybettikten sonra kariyeri büyük bir düşüşe geçen İrlandalı Conor McGregor yeniden çıkış arıyor. Maçın galibi ünvan maçına çıkabilmek adına büyük bir şans elde edecek.

CONOR MCGREGOR - DUSTIN POIRIER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Conor McGregor - Dustin Poirier maçı 10 Temmuz Cumartesi'ni 11 Temmuz Pazar'a bağlayan gece saat 05:00'te düzenlenecek. S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

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