Türkiye İsveç voleybol maçı CANLI
2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, İsveç ile kozlarını paylaşıyor. Filenin Sultanları ilk iki maçı kazanırken, Türkiye-İsveç müsabakasının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında İsveç ile karşılaşıyor.
CANLI SKOR
1. Set: TÜRKİYE 31-29 İSVEÇ
2. Set: TÜRKİYE 25-21 İSVEÇ
3. Set: TÜRKİYE 25-11 İSVEÇ
TÜRKİYE - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye İsveç maçı saat 17.30'da başladı ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanıyor.
GRUPTAN KAÇ TAKIM ÇIKACAK?
Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele ediyor. Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.
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