22 Ağustos 2021, Pazar

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Türkiye 3-0 İsveç (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Filenin Sultanları 3’te 3 yaptı!
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Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 Giriş Tarihi: 22.08.2021

2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız gruptaki 3. maçında İsveç'i 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında İsveç ile karşılaştı. Filenin Sultanları, rakibini set vermeden 3-0'lık skorla mağlup ederek Romanya ve Ukrayna maçlarının ardından 3. karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

1. Set: TÜRKİYE 31-29 İSVEÇ

2. Set: TÜRKİYE 25-21 İSVEÇ

3. Set: TÜRKİYE 25-11 İSVEÇ

GRUPTAN KAÇ TAKIM ÇIKACAK?

Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele ediyor. Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

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