23 Ağustos 2021, Pazartesi
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Türkiye İsveç CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncü maçında İsveç ile karşı karşıya gelecekç Filenin Sultanları gruptaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etmiş, Ukrayna'yı da 3-0 yenerek 2'de 2 yapmıştı. Peki, Türkiye İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? (Türkiye İsveç voleybol maçı)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında İsveç ile karşılaşacak. CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 3-1'lik Romanya galibiyeti ile başlayan ve Ukrayna'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu'ndaki üçüncü müsabakasında İsveç ile mücadele edecek. Peki, Türkiye İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TÜRKİYE - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye İsveç maçı 22 Ağustos Pazar günü saat TSİ 17.30'da başlayacak mücadele, TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
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