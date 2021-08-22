Toprak Razgatlıoğlu şampiyona liderliğine yükseldi

2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. durak 2. yarışında Toprak Razgatlıoğlu zafere ulaştı ve şampiyona liderliğine yükseldi.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin 7'nci durak noktasının ikinci yarışında zafere ulaştı.

İspanya'daki Navarra Pisti'nde gerçekleştirilen ikinci yarışta lider olan PATA Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu, bu sonuçla pilotlar sıralamasında puanını 311'e çıkardı ve şampiyona liderliğine yükseldi. Toprak, kendisiyle aynı puanda olan son dünya şampiyonu Jonathan Rea'yı kazandığı yarış sayısı ile geçerek zirvede yer aldı.

Dünya Superbike Şampiyonası takviminin 8'inci durak noktası 3-5 Eylül tarihlerinde Fransa'da koşulacak.

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