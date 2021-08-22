Milli atlet Berke Akçam rekorla dünya şampiyonu!
20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli atletimiz Berke Akçam, 400 metre engellide 49.38'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu.
Berke Akçam, Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapılan Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli yarışında mücadele etti. Yarış sonunda ikinci olma başarısı gösteren Berke, yarışı ilk sırada bitiren İsveçli atlet Oskar Edlund'un engeli kurallar içinde geçmediği gerekçesiyle diskalifiye edilmesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Yarı finalde 49.73 olarak yenilediği Türkiye U20 rekorunu finalde 49.38'e indiren Berke, bu performansını altın madalyayla süslemiş oldu.
Berke Akçam şampiyona tarihinde kürsüye çıkan 10'uncu Türk atlet olurken, Nairobi'de Türkiye'nin ilk altın madalyasını elde etti. Şampiyonada dün Pınar Akyol, gülle atmada gümüş madalya kazanmıştı.
19 yaşındaki Akçam, iki kez Türkiye rekorunu yenilediği şampiyonadan altın madalya ile ayrılırken, kariyerine bir büyük başarı daha ekledi.
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