23 Eylül 2021, Perşembe

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Milli jimnastikçi Ferhat Arıcan evlendi!

Milli jimnastikçi Ferhat Arıcan evlendi!
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli jimnastikçi Ferhat Arıcan, Neslihan Aslan ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini Göztepe Başkanı Mehmet Sepil yaptı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında erkekler paralel barda bronz madalya kazanarak ülkemize jimnastikte tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getiren 28 yaşındaki Ferhat Arıcan, hayatını Neslihan Aslan'la birleştirdi.

Japonya'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında erkekler paralel barda bronz madalya kazanarak ülkemize jimnastikte tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getiren İzmirli sporcu Ferhat Arıcan hayatını Neslihan Aslan'la birleştirdi. Ferhat-Neslihan çiftinin İzmir'de düzenlenen düğün törenlerinde nikah şahitliğini başarılı sporcunun kulübü Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil yaptı.

Düğüne Arıcan'ın milli takımdan arkadaşları ve antrenörlerinin yanı sıra spor ve siyaset dünyasından birçok davetli katıldı.

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