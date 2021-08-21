21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Milli atlet Berke Akçam rekorla finalde!
20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 400 metre engellide Berke Akçam 49.73'lük derecesiyle Türkiye rekoru kırdı ve finale yükseldi.
Milli atlet Berke Akçam, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide 49.73'lük derecesiyle 20 yaş altı Türkiye rekoru kırarak finale yükseldi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen organizasyonda Berke Akçam, erkekler 400 metre engelli yarı finalinde piste çıktı.
Milli sporcu, 49.73'lük derecesiyle serisinde birinci oldu ve 20 yaş altı Türkiye rekoru kırarak adını finale yazdırdı.
Berke Akçam, yarın finalde madalya mücadelesi verecek.
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