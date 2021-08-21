21 Ağustos 2021, Cumartesi

DİĞER SPORLAR

Milli atlet Berke Akçam rekorla finalde!

Berke Akçam rekorla finalde!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.08.2021

20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 400 metre engellide Berke Akçam 49.73'lük derecesiyle Türkiye rekoru kırdı ve finale yükseldi.

Milli atlet Berke Akçam, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide 49.73'lük derecesiyle 20 yaş altı Türkiye rekoru kırarak finale yükseldi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen organizasyonda Berke Akçam, erkekler 400 metre engelli yarı finalinde piste çıktı.

Milli sporcu, 49.73'lük derecesiyle serisinde birinci oldu ve 20 yaş altı Türkiye rekoru kırarak adını finale yazdırdı.

Berke Akçam, yarın finalde madalya mücadelesi verecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Milli karateci Avrupa 7.’si! Milli karateci Avrupa 7.'si!
Milli haltercilerden büyük başarı! İlk günde... Milli haltercilerden büyük başarı! İlk günde...
Filenin Sultanları’nın rakibi İsveç! Filenin Sultanları'nın rakibi İsveç!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör