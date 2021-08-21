22 Ağustos 2021, Pazar

DİĞER SPORLAR

Milli karateci Batıkan Gökbulak Avrupa 7.'si oldu!

Milli karateci Avrupa 7.’si!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.08.2021

Avrupa Karate Şampiyonası’nda Çayırova Eğitim Spor Kulubü’nün sporcusu milli karateci Batıkan Gökbulak 7. oldu.

Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'na katılan Çayırova Eğitim Spor Kulubü'nün genç sporcusu Batıkan Gökbulak önemli başarıya imza attı. Batıkan 6.tatemide çıktığı mücadelede Litvanyalı rakibiyle karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan milli sporcumuz atak oyununun karşılığını alarak 1-0 öne geçti. Batıkan yaptığı altın dokunuşla 2. Sayısını kazanıp maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Batıkan çıktığı ikinci karşılaşmada Bosna Hersek'li rakibi Salkıc Tarık ile mücadele etti. Mücadelede skor olarak geriye düşen Batıkan 4 kez yüze dokunma hatası sebebiyle diskalifiye edildi ve maçı kaybetti. Maçın ardından rakibinin diğer müsabakalarından gelecek sonucu bekleyen Batıkan, Bosna Hersek'li sporcunun finale kalamaması nedeniyle 3.'lük maçına çıkmaya hak kazanamadı ve Avrupa Şampiyonasını 7. sırada bitirdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Berke Akçam rekorla finalde! Berke Akçam rekorla finalde!
Milli haltercilerden büyük başarı! İlk günde... Milli haltercilerden büyük başarı! İlk günde...
Filenin Sultanları’nın rakibi İsveç! Filenin Sultanları'nın rakibi İsveç!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör