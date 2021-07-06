06 Temmuz 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: Milli yüzücü Merve Tuncel Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda rekor kırdı!

Milli yüzücü Merve Tuncel rekor kırdı!
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 Giriş Tarihi: 06.07.2021

Milli sporcu merve Tuncel, İtalya'da gerçekleşen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbestte 8.28.03’lük derecesiyle rekor kırdı. | Son dakika spor haberleri

Milli sporcu Merve Tuncel, İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbestte 8.28.03'lük derecesiyle Avrupa gençler rekorunu kırdı.
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