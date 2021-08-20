Son dakika spor haberi: Rafael Nadal sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı!
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ayağındaki sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Tek erkeklerde dünya 4 numarası Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ayağındaki sakatlığın kendisine çok acı verdiğini ve zamana ihtiyaç duyduğunu belirterek, 2021 yılı sonuna kadar kortlardan uzak kalacağını kaydetti. | Son dakika spor haberleri
Tek erkeklerde dünya 4 numarası Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ayağındaki sakatlığın kendisine çok acı verdiğini ve zamana ihtiyaç duyduğunu belirterek, 2021 yılı sonuna kadar kortlardan uzak kalacağını kaydetti.
Bu yıl Wimbledon Tenis Turnuvası ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayan İspanyol sporcu, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta da yer alamayacak.
Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu elde eden Nadal, bunların 13'ünü Fransa Açık, 4'ünü ABD Açık, 2'sini Wimbledon ve birini Avustralya Açık'ta yaşamıştı. Tecrübeli tenisçi, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda teklerde, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda ise çiftlerde altın madalya kazanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası