Son dakika spor haberi: MotoGP Avusturya Grand Prix'sinde kazanan Brad Binder!
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı Avusturya Grand Prix'sinde, Red Bull KTM takımının Güney Afrikalı pilotu Brad Binder birinci oldu. Liderin 9.991 saniye arkasında Ducati Lenovo takımından İtalyan Francesco Bagnaia ikinci, yarışı Binder'ın 11.570 saniye gerisinde tamamlayan Pramac'ın İspanyol pilotu Jorge Martin ise üçüncü oldu. | Son dakika spor haberleri
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 11. ayağı, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 28 tur üzerinden yapıldı.
Yarışta bitiş çizgisini ilk sırada geçen 26 yaşındaki Brad Binder, kariyerinin ikinci MotoGP zaferini elde etti.
Liderin 9.991 saniye arkasında Ducati Lenovo takımından İtalyan Francesco Bagnaia ikinci, yarışı Binder'ın 11.570 saniye gerisinde tamamlayan Pramac'ın İspanyol pilotu Jorge Martin ise üçüncü oldu.
Müsabakayı 7. sırada bitiren Monster Energy Yamaha'dan Fransız Fabio Quartararo, puanını 181'e çıkartarak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.
Sezonun 12. yarışı Britanya Grand Prix'si, 29 Ağustos'ta koşulacak.
PİLOTLAR KLASMANI
1. Fabio Quartararo (Fransa): 181 puan
2. Francesco Bagnaia (İtalya): 134
3. Joan Mir (İspanya): 134
4. Johann Zarco (Fransa): 132
5. Jack Miller (Avustralya): 105
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