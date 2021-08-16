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Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda seyirci olacak mı? Karar açıklandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları ile ilgili seyirci kararı
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Giriş Tarihi: 16.08.2021

Son dakika spor haberleri: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle seyircisiz düzenlenecek.

Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamada, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Tokyo Valiliği ve Japonya hükümeti arasındaki toplantıdan oyunların seyircisiz düzenlenmesi kararı çıktığı kaydedildi.

Covid-19 vakalarının paralimpik oyunlarını etkilemesinin üzüntü verici olduğunun belirtildiği açıklamada, statların yanı sıra yol etkinliklerine de seyircilerin katılmaması istendi.

Okul çağındaki çocukların ise yerel yetkililer ya da okul yönetiminin talebi üzerine oyunları izlemesine izin verilecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 12 Temmuz'dan bu yana olağanüstü hal uygulanıyor. 2020 Olimpiyat Oyunları da koronavirüs nedeniyle seyircisiz yapılmıştı.

2020 Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

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