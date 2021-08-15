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Son dakika spor haberi: Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu'ndan tarihi atlayış!

Milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu’ndan tarihi atlayış!
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Giriş Tarihi: 15.08.2021

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Olimpik milli sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, önemli bir başarının sahibi oldu. Milli sporcu, Çekya'da düzenlenen ve 72 sporcunun katıldığı Continental Cup yarışmasında ilk gün maçlarında 27'nci, ikinci gün müsabakalarında ise 13'üncü sırada yer aldı. | Son dakika spor haberleri

Frenstat Atlama Kuleleri'nde gerçekleşen müsabakada Fatih Arda İpçioğlu ülkemizin kayakla atlama Continental Cup müsabakaları tarihinde en iyi dereceyi elde etti. Pekin'de 2022'de yapılacak Kış Olimpiyat Oyunları için önemli adım niteliğinde puan kazanan milli sporcu, yabancı medya ve diğer ülkelerin sporcu ile antrenörleri tebrik etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Fatih Arda İpçioğlu'nu elde ettiği bu önemli başarıdan dolayı kutluyorum. Milli takım antrenörlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Kayakla Atlama Milli Takımı, 21-22 Ağustos tarihlerinde Romanya'da organize edilecek Kayakla Atlama Continental Cup müsabakalarına katılacak.

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