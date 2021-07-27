27 Temmuz 2021, Salı

DİĞER SPORLAR

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası için İstanbul'da kampa girdi

A Milli Erkek Voleybol Takımı kampa girdi
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.07.2021

Son dakika spor haberleri: A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi kampa girdi. Milliler 30 Ağustos'a kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için İstanbul'da kampa girdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar hazırlıklarına 30 Ağustos'a kadar İstanbul'da devam edecek.

Başantrenör Nedim Özbey yönetimindeki millilerin 19 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Murat Yenipazar, Arda Bostan, Oğulcan Yatgın, Adis Lagumdzija, Metin Toy, Efe Bayram, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Baturalp Burak Güngör, Ramazan Efe Mandıracı, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Doğukan Ulu, Oğuzhan Karasu, Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Beytullah Hatipoğlu, Berkay Bayraktar, Caner Ergül.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
İspanya'da tarihi maç! İki türk tenisçi karşı karşıya İspanya'da tarihi maç! İki türk tenisçi karşı karşıya
İspanya'daki Türk finalinde şampiyon Altuğ Çelikbilek İspanya'daki Türk finalinde şampiyon Altuğ Çelikbilek
Djokovic rahat kazandı! Djokovic rahat kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör