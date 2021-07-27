A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası için İstanbul'da kampa girdi
Son dakika spor haberleri: A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi kampa girdi. Milliler 30 Ağustos'a kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için İstanbul'da kampa girdi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar hazırlıklarına 30 Ağustos'a kadar İstanbul'da devam edecek.
Başantrenör Nedim Özbey yönetimindeki millilerin 19 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Murat Yenipazar, Arda Bostan, Oğulcan Yatgın, Adis Lagumdzija, Metin Toy, Efe Bayram, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Baturalp Burak Güngör, Ramazan Efe Mandıracı, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Doğukan Ulu, Oğuzhan Karasu, Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Beytullah Hatipoğlu, Berkay Bayraktar, Caner Ergül.
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