01 Temmuz 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberleri: Wimbledon'da Elina Svitolina 2. turda veda etti

Wimbledon'da büyük sürpriz!
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 Giriş Tarihi: 01.07.2021

Son dakika spor haberleri: Wimbledon'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina turnuvaya veda ederken, tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev bir üst tura çıktı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, turnuvaya ikinci turda veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında, tek kadınlarda dünya sıralamasının 44. basamağında yer alan Polonyalı Magda Linette, turnuvanın favorilerinden Svitolina'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura yükseldi. Linette, bu turda İspanyol Paula Badosa ile karşılaşacak.

TEK ERKEKLERDE ZVEREV ZORLANMADI

Tek erkekler ikinci turunda ise 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev, bir saat 45 dakika süren mücadelenin ardından ABD'li Tennys Sandgren'i 7-5, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek üst tura çıktı.

Turnuvanın 8 numaralı seribaşı tenisçisi İspanyol Roberto Bautista Agut ise zorlandığı maçta Sırbistanlı Miomir Kecmanovic'i 6-3, 6-3, 6-7, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.

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