30 Haziran 2021, Çarşamba

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Paralimpik milli tenisçi Büşra Ün 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na vize aldı

Büşra Ün olimpiyatlara vize aldı!
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

Paralimpik milli tenisçi Büşra Ün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli tenisçimiz Büşra Ün, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nden (IPC) aldığı davetle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Bu sonuçla kota sayımız 8 farklı branşta toplam 44 oldu." ifadeleri kullanıldı.

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