Son dakika spor haberi: Beyzbol maçında korku dolu anlar! Silah sesleri ve 3 yaralı...
ABD'nin Washington şehreinde oynanan beyzbol maçında korku dolu anlar yaşandı. Ulusal Park Stadyumu'nun dış bölgesinden gelen silah sesleri, büyük bir paniğe neden oldu. Sahadaki oyuncular oyunu bırakıp soyunma odalarına koşarken, tribünlerdeki seyirciler ise kendilerini dışarıya atmaya çalıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
ABD'nin Washington şehrinde, beyzbol maçı sırasında stadyumun dış bölgesinde 3 kişinin silahla yaralandığı olay, büyük paniğe neden oldu.
Başkentteki Ulusal Park Stadyumu'nda oynanan beyzbol maçında dışarıda duyulan silah sesleri korkuttu.
Sahadaki oyuncular oyunu bırakıp soyunma odalarına koşarken, tribünlerdeki seyirciler ise kendilerini dışarıya atmaya çalıştı.
Silah seslerinin duyulduğu stadyum dışındaki noktaya ulaşan polis, olay yerinde 1'i kadın, 3 kişiyi yaralı olarak bulduğunu açıkladı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayın soruşturulduğu bilgisi paylaşıldı.
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