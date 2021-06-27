27 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika spor haberleri: Serena Williams kararını verdi! 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları...

Serena Williams kararını verdi! 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları...
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Son dakika spor haberleri: ABD'li tenisçi Serena Williams, Wimbledon Tenis Turnuvası öncesin düzenlediği basın toplantısında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayacağını açıkladı.

Tek kadınlarda dünya 8 numarası ABD'li tenisçi Serena Williams, bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayacağını açıkladı.

Wimbledon Tenis Turnuvası öncesin basın toplantısı düzenleyen 39 yaşındaki Williams, bu kararın birçok nedeni olduğunu ancak konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

ABD'li sporcu, daha önce üç yaşındaki kızı Olympia'yı beraberinde götüremeyeceği için olimpiyatlara gitme konusunda gönülsüz olduğunu ifade etmişti.

Tek erkeklerde İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile Avusturyalı Dominic Thiem de Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayacaklarını duyurmuştu.

Serena Williams, olimpiyat oyunlarında üçü çiftlerde olmak üzere toplam dört altın madalya kazandı.

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