27 Haziran 2021, Pazar
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MAÇI DURDURMAK İSTİYOR
Son dakika spor haberi: Conor McGregor'ın menajerinden 3 milyon dolarlık tazminat davası!
Dünyaca ünlü boksör Conor McGregor'un menajeri Audie Attar, Manny Pacquiao'ya dava açtığını duyurdu. Mirror'daki habere göre, Audie Attar, Errol Spence ile ağır siklet şampiyonluk maçı öncesi sözleşme ihlali yaptığı için Manny Pacquiao ile ters düştü. Attar'ın bu davadaki talebi ise 3 milyon dolar. | Son dakika spor haberleri
Conor McGregor'ın menajeri Audie Attar, Manny Pacquiao'ya yüklü bir tazminat davası açtı.
Mirror'ın haberine göre Audie Attar, Errol Spence ile ağır siklet şampiyonluk maçı öncesi sözleşme ihlali yaptığı için Manny Pacquiao ile ters düştü.
MAÇI DURDURMAK İSTİYOR
3 milyon dolarlık dava ile berabr Attar, Manny Pacquiao'nun Spence Jr ile yapacağı maçı da durdurmak istiyor.
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