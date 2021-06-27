Son dakika spor haberi: Conor McGregor'ın menajerinden 3 milyon dolarlık tazminat davası!

Dünyaca ünlü boksör Conor McGregor'un menajeri Audie Attar, Manny Pacquiao'ya dava açtığını duyurdu. Mirror'daki habere göre, Audie Attar, Errol Spence ile ağır siklet şampiyonluk maçı öncesi sözleşme ihlali yaptığı için Manny Pacquiao ile ters düştü. Attar'ın bu davadaki talebi ise 3 milyon dolar. | Son dakika spor haberleri

Conor McGregor'ın menajeri Audie Attar, Manny Pacquiao'ya yüklü bir tazminat davası açtı.

Mirror'ın haberine göre Audie Attar, Errol Spence ile ağır siklet şampiyonluk maçı öncesi sözleşme ihlali yaptığı için Manny Pacquiao ile ters düştü.

MAÇI DURDURMAK İSTİYOR



3 milyon dolarlık dava ile berabr Attar, Manny Pacquiao'nun Spence Jr ile yapacağı maçı da durdurmak istiyor.

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