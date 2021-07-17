Son dakika spor haberi: 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 20. etabını Wout van Aert kazandı!
Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nun 108'incisi düzenlendi. Organizasyonun 20. etabı, Libourne ile Saint-Emilion yerel yönetimleri arasındaki parkurda yapıldı. Yarışı Jumbo-Visma takımının Belçikalı sporcusu Wout van Aert kazandı. İşte detaylar...
108. Fransa Bisiklet Turu'nun 20. etabını, Jumbo-Visma takımının Belçikalı sporcusu Wout van Aert kazandı.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 20. etabı, Libourne ile Saint-Emilion yerel yönetimleri arasındaki 30,8 kilometrelik parkurda yapıldı.
Van Aert, bireysel zamana karşı etapta 35 dakika 53 saniyelik derecesiyle galip geldi. Etabı, Deceuninck-Quick-Step'ten Danimarkalı Kasper Asgreen ikinci, Jumbo-Visma'dan Danimarkalı Jonas Vingegaard üçüncü sırada bitirdi.
Sekizinci sırayı alan BAE Emirates'in Sloven bisikletçisi Tadej Pogacar, 8. etaptan beri giydiği sarı mayoyu koruyarak son gün öncesi genel klasmanda üst üste ikinci şampiyonluğunu büyük ölçüde garantiledi.
2021 Fransa Bisiklet Turu, yarın başkent Paris'teki 21. etapla tamamlanacak. Gelenek gereği sarı mayoyu taşıyan bisikletçiye, son etapta atak yapılmıyor.
Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:
1. Tadej Pogacar (BAE Emirates) : 80 saat 16 dakika 59 saniye
2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) : +5 dakika 20 saniye
3. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers): +7 dakika 3 saniye
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