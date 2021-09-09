Eda Erdem 'Rüya Takıma' seçildi!
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından 'Rüya Takıma' seçildi. Ayrıca kadroda, Alessia Orro, Tijana Boskovic, Anna Danesi, Miriam Sylla, Elena Pietrini, Monica De Gennaro da yer aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi oyuncuları arasına adını yazdırdı.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından turnuvanın mevkilerinde en iyi oyuncularının belirlenmesi için açılan anket sonuçlandı.
En iyi orta oyuncu kategorisinde rakipleri Sırp Milena Rasic, İtalyan Cristina Chirichella ve Hollandalı Juliet Lohuis'i geride bırakarak oyların yüzde 54,6'sını alan Eda Erdem Dündar, turnuvanın rüya takımında yer aldı.
Son dört Avrupa Şampiyonası'nda bu kategoride en iyi oyuncu unvanını elde eden Eda, bunu başaran ilk sporcu oldu.
Milliler, üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalyaya ulaşmıştı.
İŞTE RÜYA TAKIM KADROSU
Eda Erdem, Alessia Orro, Tijana Boskovic, Anna Danesi, Miriam Sylla, Elena Pietrini, Monica De Gennaro
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