15 Temmuz 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Fransa Bisiklet Turu 18. etabını Tadej Pogacar kazandı!

Fransa Bisiklet Turu 18. etabını Tadej Pogacar kazandı!
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Giriş Tarihi: 15.07.2021

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabını, BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandı. Bu yıl 108.si gerçekleşen Fransa Bisiklet Turu'nun Pau-Luz Ardiden arasındaki 129,7 kilometrelik 18. etabında Pogacar, 3 saat 33 dakika 45 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. | Son dakika spor haberleri

Etabı, Jumbo-Visma ekibinden Danimarkalı Jonas Vingegaard ikinci, Ineos Grenadiers'ın Ekvadorlu sporcusu Richard Carapaz ise üçüncü sırada tamamladı.

Genel klasmanda 75 saat 2 saniyelik süreye ulaşan geçen yılın şampiyonu Pogacar, bu sezon 3. etap zaferine ulaşarak sarı mayoyu korudu. Etabı ilk 3'te tamamlayan bisikletçilerden Vingegaard 5 dakika 45 saniye, Carapaz ise 5 dakika 51 saniye farkla genel klasmanda lideri takibini sürdürdü.

Organizasyon, Mourenx-Libourne yerel yönetimleri arasındaki 207 kilometrelik 19. etapla yarın devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

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