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Sercan Demir'den altın madalya!

Sercan Demir’den altın madalya!
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Giriş Tarihi: 05.09.2021

Sercan Demir, Slovenya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı. | Son dakika spor haberleri...

Milli cimnastikçi Sercan Demir, Slovenya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Koper kentinde gerçekleştirilen organizasyonun paralel bar aleti finalinde yarışan Sercan Demir, 14.500 puanla birincilik elde etti.
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