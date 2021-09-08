Türkiye - Finlandiya voleybol maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Filenin Efeleri

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası'nda 5. maçına çıkacak. Filenin Efeleri, daha önce oynadığı 3 maçı kazanmış, 4. maçta Hollanda'ya mağlup olmuştu. 5. maçta Finlandiya ile karşılaşacak olan Tükiye kazanmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Finlandiya voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Finlandiya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Finlandiya maçı 8 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak. Mücadele, Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanacak.

TEK YENİLGİ HOLLANDA'YA!

"Filenin Efeleri" grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı C Grubu'nda çıktığı ilk 3 karşılaşmada Rusya, İspanya ve Kuzey Makedonya'yı mağlup ederek 8'li finallere kalmayı garantileyen "Filenin Efeleri", son müsabakasında ise Hollanda'ya mağlup oldu. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. Türkiye, bu turda çapraz eşleşme usulüne göre A Grubu'ndan bir takım ile çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Millilerin 8'li final karşılaşması, Polonya'da oynanacak.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU!

2021 Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları 1-9 Eylül, 8'li finaller 11-13 Eylül, çeyrek finaller 14-15 Eylül, yarı final mücadeleleri ise 18 Eylül'de yapılacak. Turnuvada üçüncülük ve final maçı 19 Eylül'de oynanacak.

C Grubu 6 Eylül'de oynanan son maçlara göre puan durumu şöyle:

1) Hollanda-10 Puan

2) Türkiye-9 Puan

3) Rusya-8 Puan

4) Finlandiya-6 Puan

5) İspanya-3 Puan

6) Kuzey Makedonya-0 Puan

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