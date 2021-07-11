Son dakika spor haberi: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları açıklandı
Son dakika spor haberleri: 1-3 Ekim tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek olan Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları belli oldu. Organizasyondan yapılan açıklamada biletlerin pazartesi günü saat 12.30'da satışa çıkarılacağı belirtildi.
Intercity İstanbul Park'ta 1-3 Ekim'de düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları belli oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü saat 12.30'da satışa sunulacak biletler için 2 farklı dönem belirlendi. 31 Temmuz'a kadar indirimli fiyatlardan satılacak biletlerde, 31 Temmuz'dan sonra indirim kaldırılacak.
Biletix üzerinden yarın satışa çıkacak biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle:
Bilet kategorileri
Kampanyalı bilet fiyatları
31 Temmuz sonrası bilet fiyatları
Platinum (Ana tribün)
3.300
4.125
Gold 1 (Ana tribün 14. viraj tarafı)
2.600
3.250
Gold 2 (Ana tribün 1. viraj tarafı)
Gold 3 (Ana tribün ek)
2.300
2.875
2.000
2.500
Silver 1 (1. viraj)
1.500
1.875
Silver 2 (3, 4, 5 ve 6. viraj)
900
1.125
Silver 3 (6 ve 7. viraj) ile Silver 4 (8. viraj)
1.250
1.565
Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj)
600
750
Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. viraj)
1.500
1.875
Silver 9 (11. viraj)
950
1190
General Admission (Açık alan)
300
375
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