07 Temmuz 2021, Çarşamba

DİĞER SPORLAR

Son dakika spor haberi: Djokovic ve Shapovalov Wimbledon'da yarı finale yükseldi!

Djokovic ve Shapovalov yarı finalde!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.07.2021

Wimbledon'da heyecan sürüyor. Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasında tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 10 numaralı seribaşı Denis Shapovalov, yarı finale yükseldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 10 numaralı seribaşı Denis Shapovalov, yarı finale yükseldi.

Başkent Londra'da düzenlenen turnuvanın tek erkekler çeyrek final maçında Sırp tenisçi Djokovic, Merkez Kort'ta dünya klasmanında 48. sırada yer alan Macar Marton Fucsovics ile karşılaştı.

Turnuvada 5 şampiyonluğu bulunan Djokovic, 4 kez servis kırdığı mücadeleyi 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Günün diğer çeyrek final maçında ise 10 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov ile 25 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov karşı karşıya geldi.

Shapovalov, rakibini 6-4, 3-6, 5-7, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yendi ve kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

Kanadalı tenisçi, yarı finalde dünya 1 numarası Djokovic ile eşleşti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Sabalenka ve Kerber yarı finalde! Sabalenka ve Kerber yarı finalde!
Milli yüzücü Merve Tuncel rekor kırdı! Milli yüzücü Merve Tuncel rekor kırdı!
Wimbledon'da ilk yarı finalist belli oldu! Wimbledon'da ilk yarı finalist belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör