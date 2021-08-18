19 Ağustos 2021, Perşembe

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Romanya 1-3 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZETİ) Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Filenin Sultanları galibiyetle başladı!
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 Giriş Tarihi: 18.08.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti. Türkiye ilk seti 25-23 kaybederken, daha sonra 25-10, 25-20 ve 25-17'lık set sonuçları ile maçı kazanmayı başardı. (Filenin Sultanları Romanya'yı rahat geçti)

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası ilk maçında ev sahibi Romanya'yı ilk setini kaybettiği mücadelede 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

İŞTE SET SONUÇLARI;

1. Set Sonucu: Romanya 25-23 Türkiye

2. Set Sonucu: Romanya 10-25 Türkiye

3. Set oynanıyor: Romanya 20-25 Türkiye

4. Set oynanıyor: Romanya 17-5 Türkiye

"FİLENİN SULTANLARI" D GRUBU'NDA YER ALIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yaptığı D Grubu'nda mücadele ediyor.

Son Avrupa ikincisi unvanıyla organizasyona katılan "Filenin Sultanları", D Grubu'nda ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇ TAKVİMİ

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:

20 Ağustos:

20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos:

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos:

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos:

17.30 Hollanda-Türkiye

ŞAMPİYONADA YER ALAN GRUPLAR ŞU ŞEKİLDE;

A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.

B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.

C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.

D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.

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