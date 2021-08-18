Romanya 1-3 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZETİ) Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti. Türkiye ilk seti 25-23 kaybederken, daha sonra 25-10, 25-20 ve 25-17'lık set sonuçları ile maçı kazanmayı başardı. (Filenin Sultanları Romanya'yı rahat geçti)
İŞTE SET SONUÇLARI;
1. Set Sonucu: Romanya 25-23 Türkiye
2. Set Sonucu: Romanya 10-25 Türkiye
3. Set oynanıyor: Romanya 20-25 Türkiye
4. Set oynanıyor: Romanya 17-5 Türkiye
"FİLENİN SULTANLARI" D GRUBU'NDA YER ALIYOR
A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yaptığı D Grubu'nda mücadele ediyor.
Son Avrupa ikincisi unvanıyla organizasyona katılan "Filenin Sultanları", D Grubu'nda ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda karşı karşıya gelecek.
İŞTE MAÇ TAKVİMİ
2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin D Grubu'ndaki maç programı şöyle:
20 Ağustos:
20.30 Türkiye-Ukrayna
22 Ağustos:
17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos:
20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos:
17.30 Hollanda-Türkiye
ŞAMPİYONADA YER ALAN GRUPLAR ŞU ŞEKİLDE;
A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.
B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.
C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.
D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası