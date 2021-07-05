05 Temmuz 2021, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın Tokyo Olimpiyat Oyunları kadrosu belli oldu!

Millilerin Olimpiyat kadrosu açıklandı!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 Giriş Tarihi: 05.07.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek. Turnuvadan önce Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 14 kişilik sporcu kadrosu belli oldu.

23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Tokyo Olimpiyatları'na katılacak olan Türkiye'nin sporcu kadrosu açıklandı. 14 kişilik kadroda yer alan isimler şu şekilde:

Naz Aydemir Akyol, Cansu Özbay, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Toprak yine zirvede! Liderliğe yükseldi Toprak yine zirvede! Liderliğe yükseldi
Fransa Bisiklet Turu'nda kazanan Ben O'Connor oldu! Fransa Bisiklet Turu'nda kazanan Ben O'Connor oldu!
F1'de Avusturya'da kazanan Max Verstappen! F1'de Avusturya'da kazanan Max Verstappen!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör