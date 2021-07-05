05 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın Tokyo Olimpiyat Oyunları kadrosu belli oldu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek. Turnuvadan önce Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 14 kişilik sporcu kadrosu belli oldu.
23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Tokyo Olimpiyatları'na katılacak olan Türkiye'nin sporcu kadrosu açıklandı. 14 kişilik kadroda yer alan isimler şu şekilde:
Naz Aydemir Akyol, Cansu Özbay, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar.
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